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Путин ввел масштабные санкции в отношении КНДР

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© Фото: kremlin.ru

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Указ о санкциях был подписан в ответ на проведение Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний.

Президент России Владимир Путин днем 16 октября ввел масштабные санкции в отношении Северной Кореи. Указ о санкциях был подписан в ответ на проведение Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ дополняет ряд приложений, в том числе перечень физических и юридических лиц, связанных с ядерной программой КНДР или ее программой по баллистическим ракетам, на которых распространяется действие ограничений, пишет "Интерфакс".

Согласно пояснительной записке, меры вводят дополнительные запреты на торгово-экономическое, банковско-финансовое и научно-техническое взаимодействие с КНДР. В частности, запрещается приобретение в КНДР меди, никеля, серебра и цинка. При этом сохраняется предусмотренное резолюцией ООН исключение для проекта по транзиту российского угля по линии ОАО "РЖД" через северокорейский порт Раджин для последующего вывоза в третьи страны.

Что касается банковско-финансовой линии, то государствам-членам ООН предписывается в течение 90 дней со дня принятия резолюции закрыть все представительства своих банков в КНДР. Физическим лицам и организациям запрещается финансирование поддержки ведения торговли с КНДР как по государственным, так и по частным каналам.

Кроме того, должно быть приостановлено научно-техническое сотрудничество с участием лиц или групп, представляющих КНДР, за исключением обменов в области медицины; увеличивается список специальностей, по которым запрещено обучение на территории государств-членов ООН северокорейских граждан.

Вводятся дополнительные ограничения на сотрудничество в транспортной сфере: запрещается поставка новых вертолетов и морских судов в КНДР; с государственной регистрации должны быть сняты все морские суда, находящиеся в собственности или под контролем КНДР; ужесточаются меры досмотра воздушных и морских судов КНДР на территории государств-членов ООН.

Кроме того, расширяются адресные рестрикции в отношении ряда северокорейских физических и юридических лиц, а также списки продукции, включая "предметы роскоши", ввоз/вывоз которых в/из КНДР запрещены. Помимо этого, расширяются списки товаров двойного назначения и других предметов, ввоз которых в КНДР запрещен из-за их потенциального использования для ракетно-ядерных программ страны и других действий, нарушающих северокорейский санкционный режим.

Глава делегации КНДР, выступая сегодня на пленарном заседании Межпарламентского союза (МПС) в Петербурге, назвал санкции против его страны государственным терроризмом.

"США хотят уничтожить нашу страны, это продолжается более полувека. У США развернуты огромные ядерные силы и специальные подразделения вокруг Корейского полуострова, США проводят крупномасштабные учения, направленные на смену режима, обеспечение краха КНДР. США ввели против нас ужасную, совершено нечестную блокаду и санкции", - сказал вице-спикер Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун.

"Санкции против КНДР направлены на полную остановку внешней торговли, даже в тех областях, которые касаются выживания нашего народа. Это проявление государственного терроризма", - подчеркнул глава делегации КНДР на МПС.

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