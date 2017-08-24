Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко создал новый комитет Смольного "под выборы президента". Он подписал соответствующее постановление, оно опубликовано на сайте городского правительства.

Комитет территориального развития будет взаимодействовать с политическими партиями, органами местного самоуправления, районными администрациями и общественными организациями.

Кроме того, в документе говорится, что он будет обеспечивать содействие избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов и референдумов.

Также в числе задач нового комитета - мониторинг социально-экономического развития, содействие "субъектам общественного контроля", а также анализ общественно-политических процессов в Петербурге.

Раньше эти функции выполняла администрация губернатора, однако с 1 сентября они переходят в ведение комитета территориального развития. В новой структуре будет работать не более 46 государственных служащих. При этом на 29 человек сократится штат администрации губернатора. Новый комитет будет подчинен правительству Петербурга, будет иметь статус юридического лица и располагаться в здании Смольного.

О создании нового комитета неофициально стало известно еще в июле, пишет АБН. Тогда говорилось, что его сформируют на базе комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления. Аналитики связывали кадровые и штатные изменения с предстоящей кампанией по выборам президента.

Кроме того, по мнению эксперта, таким образом завершается переход политического блока под контроль вице-губернатора Константина Серова.