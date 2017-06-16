Главой Фрунзенского района стал Валерий Сапожников. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал соответствующее распоряжение 16 июня. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Валерий Сапожников родился 30 августа 1959 года в Алма-Ате. В 1983 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-механик», а в 1993-м - Санкт-Петербургский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской. Работал в жилищно-эксплуатационных организациях, в 1988-1990 годах занимал должность заместителя начальника ПРЭО Дзержинского района.

В 1991 году Валерий Сапожников работал начальником отдела по работе с молодежью Дзержинского райисполкома, а с 1992 года занимал пост председателя комитета по делам молодежи администрации Дзержинского района.

В 1994 году стал начальником отдела по делам молодежи администрации Центрального района. В 1996-м возглавлял комитет по делам семьи, детства и молодежи Смольного. Затем работал в администрации Выборгского района, оттуда был переведен в администрацию Петроградского района.