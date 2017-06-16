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Главой Фрунзенского района стал Валерий Сапожников

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© Фото: gov.spb.ru

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Полтавченко подписал соответствующее распоряжение 16 июня.

Главой Фрунзенского района стал Валерий Сапожников. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал соответствующее распоряжение 16 июня. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Валерий Сапожников родился 30 августа 1959 года в Алма-Ате. В 1983 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-механик», а в 1993-м - Санкт-Петербургский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской. Работал в жилищно-эксплуатационных организациях, в 1988-1990 годах занимал должность заместителя начальника ПРЭО Дзержинского района.

В 1991 году Валерий Сапожников работал начальником отдела по работе с молодежью Дзержинского райисполкома, а с 1992 года занимал пост председателя комитета по делам молодежи администрации Дзержинского района.

В 1994 году стал начальником отдела по делам молодежи администрации Центрального района. В 1996-м возглавлял комитет по делам семьи, детства и молодежи Смольного. Затем работал в администрации Выборгского района, оттуда был переведен в администрацию Петроградского района.

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