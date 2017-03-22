Депутаты ЗакСа хотят ужесточить правила организации ярмарок

Депутаты петербургского Законодательного собрания одобрили ужесточение правил организации ярмарок. Законопроект прошел первое чтение, пишет "Агентство бизнес новостей".

За новый закон о ярмарках в Северной столице проголосовали 39 парламентариев, против - 11, воздержавшихся нет.

Депутат Оксана Дмитриева обратила внимание ЗакСа на то, что рынок Петербурга на 53% занимают торговые сети. При этом ярмарки и рынки на нем занимают всего 1,2%. "К сожалению, законопроект ничего не решает в области ярмарочной деятельности", - высказала мнение Дмитриева.

Кроме того, во время обсуждения законопроекта депутат Максим Резник заявил, что главный организатор ярмарок в Северной столице - "Невская торговая компания" - связана с окружением губернатора Георгия Полтавченко. Резник отметил, что это может вызвать конфликт интересов, а также усмотрел коррупционную составляющую.

Новые правила регулирования ярмарок в городе на Неве приняли в 2015 году. Начало действия правил отложили на два года из-за внесения поправок в Земельный кодекс. Ранее на заседании комитета по законодательству презентовали единый ярмарочный регулятор. Он будет вести реестр ярмарок, проводить конкурсы на право организации, а также утверждать планы проведения ярмарок в декабре.