ЗакС в окончательном чтении утвердил изменение названия МО "Парнас"

Законодательное собрание Петербурга в третьем, окончательном, чтении утвердило изменение названия МО "Парнас" на МО "Сергиевское". Об этом сообщает "Агентство бизнес новостей".

На сегодняшнем заседании, 1 марта, за законопроект проголосовали 40 депутатов. К третьему чтению поправок подано не было, утверждение прошло без обсуждения. Изменение названия вступит в силу 1 июля 2017 года.

Идея переименовать муниципалитет принадлежит депутату Евгению Марченко. По его мнению, люди не могут разобраться и часто путают название муниципального образования "Парнас" с названием партии, промзоны "Парнас", метро "Парнас" и колбасного завода.

Согласно пояснительной записке, смена названия необходима для того, чтобы отразить "исторические, культурные и иные местные традиции и особенности территории муниципального образования, а также по многочисленным обращениям жителей муниципального образования".

"В наши дни петербуржцы свято чтят имя преподобного Сергия. В Санкт-Петербургской епархии восстановлена Свято-Троицкая Сергиева Приморская мужская пустынь, в честь преподобного Сергия названо 11 храмов, освящено множество приделов в церквях" - говорится в документе.