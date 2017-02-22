Депутаты ЗакСа одобрили изменение названия МО "Парнас" на МО "Сергиевское"

Депутаты петербургского Законодательного собрания одобрили изменение названия МО "Парнас" на МО "Сергиевское". Изменение названия вступит в силу 1 июля 2017 года. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Согласно пояснительной записке, смена названия необходима для того, чтобы отразить "исторические, культурные и иные местные традиции и особенности территории муниципального образования, а также по многочисленным обращениям жителей муниципального образования".

"В наши дни петербуржцы свято чтят имя преподобного Сергия. В Санкт-Петербургской епархии восстановлена Свято-Троицкая Сергиева Приморская мужская пустынь, в честь преподобного Сергия названо 11 храмов, освящено множество приделов в церквях" – говорится в документе.

Объяснения, каким образом Сергий Радонежский связан именно с территорией МО "Парнас", в законопроекте не приводятся, однако к законопроекту прикладывается обращение к митрополиту с просьбой о благословении.

Идея переименовать муниципалитет принадлежит депутату Евгению Марченко. По его мнению, люди не могут разобраться и часто путают название муниципального образования "Парнас" с названием партии, промзоны "Парнас", метро "Парнас" и колбасного завода.

В ходе второго чтения эсер Алексей Ковалев предложил поправку к законопроекту: "Если жители не хотят называться, как колбасный завод или оппозиционная партия, предлагаю им название "Не "Парнас". Глава МО Сергей Черезов заявил, что такое предложение является издевательством над избирателями Ковалева, после чего поправку не приняли.