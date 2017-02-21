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Порошенко требует усилить санкции в отношении России‍

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© Фото: Михаил Маркив / РИА «Новости»

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Поводом для этого стало признание документов отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Петр Порошенко требует усилить санкции в отношении России. Поводом для этого стало признание документов отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает "Интерфакс".

"С точки зрения международного права это уже элемент признания этих незаконных формирований и, де-факто, отказа от минского процесса, поскольку эти шаги несовместимы с имплементацией Минских соглашений. Считаем, что это чрезвычайно тревожное явление, и оно требует решительных действий вплоть до усиления санкций", - сказал Порошенко.

Ранее, 18 февраля, президент России Владимир Путин подписал Указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

В Кремле подчеркнули, что признание Москвой документов самопровозглашенных республик Донбасса не противоречит международному праву и Минским соглашениям.

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