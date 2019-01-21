Так Россия все же бедная или богатая: из-за чего поссорились Захарова и Чубайс

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс и официальный представитель МИД Мария Захарова публично поругались. Все это затеял Чубайс, который неосторожно сказал на Гайдаровском форуме в Москве, что «Россия является одной из самых расточительных стран мира с точки зрения эффективности использования энергии, но решить эту проблему сложно из-за плохой экономической динамики и бедности страны». Он предложил два «крайне болезненных» способа повышения энергоэффективности России: создать ситуацию, «при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне» и применить ряд решений, «основанных на лобовых запретах в соответствии с лучшими мировыми практиками». Какие именно практики имел ввиду Анатолий Чубайс, осталось загадкой.

Захарову такие слова, конечно, возмутили, поэтому она опубликовала у себя в Facebook пост, где призвала Чубайса, так сказать, объяснить свои слова о бедной России. Она поинтересовалась у «человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности», как так вышло, что «значительная часть населения живет бедно или очень бедно». Свой пост Мария Захарова окончила фразой «Жду ответа, как ваучер члена кабинета».

Переписка продолжилась на Facebook. Чубайс ответил. Он объяснял, что «уже более двадцати лет назад ушел из правительства и госслужащим не является». Председатель правления «Роснано» заметил, что ему «довелось работать в четырех или пяти составах правительства под руководством Ельцина, Гайдара и Черномырдина, но ни в одном из них не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников».

Также, по его словам, не было принято срываться на популистскую риторику и заменять серьезный разговор «дворовыми аргументами». В конце поста Чубайс вспомнил и про ваучер: «А про ваш ваучер спросите у мамы с папой – я уверен, что они его точно для вас получили. Я, например, свой вложил крайне неудачно – видимо еще одна из моих ошибок».

Захарова продолжила полемику и написала очередной пост в Facebook. Она подчеркнула, что Чубайс так и не ответил на ее вопрос о том, «почему в богатой стране люди живут бедно». Представитель МИД написала: «Я «начала свою работу» осенью 1998 года, и все описанные вами «экономические достижения» вспоминаю с дрожью. А вот как зафиксирован тот период в Википедии: «Экономический кризис 1998 года в России был одним из самых тяжелых экономических кризисов в истории России. Кризис произошел на фоне тяжелой экономической ситуации в стране, усугублявшейся неэффективной макроэкономической политикой, проводившейся властями в середине 1990-х годов».

Спор вызвал много откликов в Facebook и СМИ. Большинство высказавшихся встали на сторону Анатолия Чубайса. Различные известные люди не стали стоять в стороне и высказались о споре: «Как же приятно, когда остались еще те, кто может без хамства и спокойно все объяснить некоторым. Жалко, что некоторые обычно плохо слышат такие слова».

«Ну ни фига себе. Почему правительственная чиновница должна чего-то спрашивать у Чубайса? А мы хотели бы то же самое спросить у правительственной чиновницы. Разве МИД не помогает быть России бедной?» – пишет пользователь Сергей Митрофанов.

Глеб Морев написал: «В своем замечательном ответе Захаровой Чубайс игнорирует, собственно, причину, по которой у той сработал рефлекс пропагандиста, хотя, казалось бы, где Чубайс, а где МИД. Чубайс назвал Россию бедной страной. Что, разумеется, чистая правда, но полностью идёт вразрез с официальной доктриной шапкозакидательства, озвучиваемой МИДом. Здесь у путинских пропагандистов, как у собак Павлова - сразу рефлексивный лай. Никакие объяснения про ваучер тут не помогут».

Известный блогер Рустем Адагамов не смог остаться в стороне и высмеял СМИ: «Можно продолжать бесконечно: «Чубайс высмеял восхищенную реакцию Соловьева на пост Захаровой о Чубайсе». «Захарова удивилась, что Чубайс высмеял восхищенную реакцию Соловьева на пост Захаровой о Чубайсе». «Соловьев не стал комментировать слова Чубайса». Новости из России, которые мы заслужили».