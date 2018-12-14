Игорь Албин рассказал о мужестве врио губернатора Петербурга Александра Беглова

Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов лично участвовал в ликвидации последствий Спитакского землетрясения, произошедшего 7 декабря 1988 года на северо-западе Армянской ССР. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Игорь Албин.

«Вот вам от очевидцев история: когда было землетрясение в Спитаке, Александр Дмитриевич Беглов как строитель, участвовал в ликвидации последствий катастрофы. Каким-то чудесным образом он услышал голос ребенка, доносившийся из завалов, остановил все работы, и ребенка спасли», − рассказал Албин.

Вице-губернатор отметил, что Беглов – скромный человек, поэтому не афиширует такие факты из своей биографии. Беглов стал врио главы Петербурга 3 октября 2018 года. Он занял этот пост после отставки Георгия Полтавченко, которому было предложено возглавить Совет директоров «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК).