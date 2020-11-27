17 декабря состоится пресс-конференция Владимира Путина

В четверг, 17 декабря, президент России Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию.

В Кремле сообщили, что из-за сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране пресс-конференция пройдет в режиме онлайн. Путин выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево.

Все представители зарубежных и федеральных СМИ будут работать в зале Центра Международной Торговли. Кроме того, для журналистов региональных СМИ в каждом округе будут предоставлены специальные площадки.

По требованию Роспотребнадзора количество участников будет ограничено.

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