Мишустин сделал официальное заявление о запуске реформы институтов развития

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин официально объявил изменения по реформе институтов развития.
Туда вошли такие пункты:
-сохранение стратегически важных организаций (Росатом, Роскосмос, Ростех, Росавтодор, Автодор, Росагролизинг, Россельхозбанк, Агенство страхования вкладов, Российский экологический оператор, ДОМ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа.)
-Объединение МСП банка и банка ДОМ.РФ
-ВЭБ-Лизинг и ГТЛК будут преобразованы в единую лизинговую компанию
-Российский фонд фундаментальных исследований будет присоединён к Российскому научному фонду
-Фонд содействия реформирования ЖКХ и Фонд защиты прав граждан-участников делового строительства станут одним фондом