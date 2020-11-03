Кабмин не согласен выплачивать 10 тысяч по уходу за пожилыми

Партия ЛДПР внесла в Государственную Думу законопроект, согласно которому гражданам, ухаживающим за родственниками, полагается ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей. Авторы закона - вице-спикер ГД Игорь Лебедев, а также депутаты Ярослав Нилов и Борис Пайкин.

согласно законопроекту, выплаты назначались бы с 1 января 2021 года и предназначались тем, кто ухаживает за родственником вместо того, чтобы работать. Основным критерием являлся возраст родственника - 80 лет. Выплаты также могли получить те, кто ухаживает за нетрудоспособными пенсионерами младше.

Кабинет министров не одобрил инициативу.