Армянский миллиардер хочет выкупить Карабах

Грант Агасьян, миллиардер, а также владелец Санкт-Петербургского холдинга «Городские Инноваионные Технологии» («ГИТ»), решил уладить конфликт в Нагорном Карабахе путем выкупа земли.

Свое заявление миллиардер выложил на YouTube-канале. В ролике Агасьян призывает народы двух воюющих стран к миру, и просит подумать над тем «кому нужна эта война». И чтобы прекратить это побоище миллиардер предлагает «заключить сделку».

«Мы, армянские предприниматели из самых разных стран мира, готовы, для того, чтобы закончить раз и навсегда эту войну, заключить сделку», — заявил в своем ролике Грант Агасьян. Также армянский миллиардер отметил, что предприниматели готовить оценить Карабахскую землю и выкупить ее, чтобы конфликт был решен раз и навсегда.