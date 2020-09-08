В Ленобласти набирают губернаторский кадровый резерв

Пресс-служба областного правительства сообщила, что сегодня, 8 сентября стартовал губернаторский конкурс на муниципальные и государственные должности Ленобласти среди молодых людей в рамках программы «Ленинградские кадры». Специалисты уточнили, что заявки на участие будут отбираться только по районам 47-ого региона.

Первый этап пройдет до конца сентября, а финал состоится в 2021 году. По итогам конкурса будет сформирован кадровый резерв, в который войдут претенденты на должности в областную администрацию.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, подчеркнул, что на конкурсе будет высокий уровень конкуренции. По его словам, именно молодые люди сейчас приветствуются в сфере государственного и муниципального управления.