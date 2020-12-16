Беглов назначил Маталину главой комитета по делам записи актов гражданского состояния

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Оксану Маталину председателем комитета по делам записи актов гражданского состояния. Он подписал соответствующее распоряжение.

С 2004 года комитет возглавляла жена Беглова Наталья. Она покинула свой пост в октябре 2018 года, когда Беглов был назначен на пост градоначальника.

Сообщается, что Маталина ранее работала зампредседателя возглавляемого ею теперь комитета.

Отметим, что зять Беглова Павел Белов также уволился из Смольного в 2018 году. Он занимал должность председателя комитета по физической культуре и спорту с 2016 года.