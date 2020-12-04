Стало известно, кто возглавил Курортный район

Александр Забайкин стал главой Курортного района, сменив на этом посту Наталью Чечину. Как сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов.

В 2018 году Забайкин работал зампред комитета по делам загса. С 3 октября 2018 же года по 20 сентября 2020 года был и.о. председателя этого комитета. В последние месяцы занимал должность замначальника аппарата губернатора северной столицы.

Чечина была избрана председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Ее кандидатуру предложил ЦИК России. Она была освобождена от должности главы администрации Курортного района 27 ноября.

До Чечиной Курортный район возглавлял Александр Беглов, нынешний губернатор, Чечина была его замом.