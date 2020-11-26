В Петербурге заработал Центр управления регионом

В Невской ратуше открылся Центр управления регионом. Это федеральный проект, созданный по поручению президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Смольного.

В ЦУР будут поступать и обрабатываться обращения граждан, написанные через соцсети и специальные формы на сайтах органов власти и учреждений. Благодаря проекту петербуржцы смогут участвовать в опросах, общественных обсуждениях.

Принимаются заявки по проблемам коммунальных услуг, дорожных работ, медицины, транспорта и соцподдержки населения. Также можно будет обсудить вопросы экологии и, в частности, свалок.