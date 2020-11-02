Комитет по молодежной политике Петербурга возглавил Заставный

Председателем комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга стал Богдан Заставный. Ранее он занимал пост первого зама главы этого ведомства, пишет "ПД".

Заставный отметил, что петербуржцам приходится менять привычный образ жизни из-за пандемии коронавируса. В частности, новая угроза повлияла и на работу молодежного комитета. Так, больше не проводятся очные мероприятия для молодых людей - фестивали, форумы, коворкинги переведены в онлайн формат.

В первую очередь Заставный планирует уделить внимание развитию движения волонтеров.

Формально комитет по молодёжной политике остался без руководителя в сентябре после того, как Беглов отправил в отставку Юлию Аблец. Она перешла на работу в АНО «Диалог Регионы».