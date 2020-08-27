Отставка Беглова: кто распространяет слухи о губернаторе Санкт-Петербурга

В четверг, 27 августа, в петербургских Telegram-каналах начали распространяться слухи о возможной отставке губернатора Александра Беглова. В их основу легла информация, что глава Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота якобы подал в отставку. И хотя эта информация была сразу опровергнута, авторы нескольких Telegram-каналов поспешили заявить, что место Рапоты займёт именно Беглов. «Вброс» похож на «месть» чиновников, недовольных губернатором Санкт-Петербурга. Например, Ирины Потехиной, недавно лишившейся сразу двух влиятельных комитетов в администрации Петербурга.

Месть Беглову и Бельскому

Ничем не проверенную информацию подхватили такие крупные площадки, как «Незыгарь», «Ротонда», «Мастер пера» и другие. Такая поспешность может свидетельствовать о наличии явного политического заказа, направленного против Беглова.

Это уже вторая информационная волна негатива против петербургского губернатора. В начале лета сразу несколько крупных городских СМИ начали активно критиковать главу Петербурга, но в июле их риторика изменилась ровно на противоположнную. В этот же период в Смольном решался вопрос о сосредоточении контроля над всеми пресс-службами администрации города в руках одного человека – вице-губернатора Ирины Потехиной, курирующей комитеты по печати, образованию и территориальному развитию. Как только вопрос о контроле над пресс-службами решился в пользу Потехиной, тут же изменилась и риторика городских СМИ.

Но 21 августа Беглов внёс изменения в распоряжение о распределении полномочий между вице-губернаторами. Потехина лишилась не только Комитета по печати, но и Комитета по территориальному развитию, отвечающего за всю внутреннюю политику Петербурга. Они были переданы под контроль недавно назначенного на вице-губернаторский пост Александра Бельского. Взамен Потехиной передали Архивный комитет и Комитет по делам ЗАГС. В один момент чиновница потеряла самые влиятельные и политически значимые активы.

Вскоре после перераспределения полномочий в Telegram-каналах начали появляться слухи о скорой отставке Беглова, по сути повторилась июньская история. Но если в начале лета волну негатива можно было расценивать как демонстрацию влияния, то нынешняя ситуация больше похожа на обычную месть Беглову и Бельскому, которому как новому куратору Комитета по печати придётся разбираться со слухами о губернаторской отставке в СМИ.

Полномочия меняются, методы остаются

Наиболее очевидные посты о Беглове и других вице-губернаторах, сохранивших и укрепивших свои позиции появились в Telegram-канале Spb.Gov.no. Контроль над этим телеграмм каналом СМИ приписывают именно Ирине Потехиной.

До 27 августа на канале было опубликовано всего две записи о Беглове, и обе они носили сугубо положительный характер. Но после перераспределения полномочий риторика сразу изменилась на нейтральную, а основным объектом критики стали вице-губернаторы. Особенно досталось Максиму Соколову, пиар-команду которого авторы канала назвали источником слухов о возможной отставке Беглова.

Однако Spb.Gov.no не приводит ни одного довода в пользу того, почему потенциальным кандидатом на пост врио губернатора является именно Соколов. Наиболее очевидными вариантами являются Бельский, которому уже доверили всю внутреннюю политику города, либо Валерий Пикалёв, руководитель администрации губернатора. Но куда важнее, что на сегодняшний день это лишь теоретические варианты: за последние месяцы в Петербурге не было ни одного события, которое могло бы стать причиной отставки Беглова.

Вероятно, таким образом «обиженные» на Беглова чиновники с пулом информационных каналов для «вбросов» пытаются не только скомпрометировать Беглова, но и подставить Соколова, отведя от себя подозрения. Вот только сам Соколов пока не был замечен в губернаторских амбициях, зато, к примеру, Потехина менее чем за год успела проявить себя не только как чрезвычайно амбициозный чиновник, но и как умелый манипулятор информационным пространством. Вот только эти манипуляции, похоже, нацелены не на развитие Петербурга, а на продвижение самой Потехиной.

Редакция Санкт-Петербург.ру продолжает наблюдать за информационными ресурсами, которые контролируются некоторыми чиновниками Смольного, и осуществляют вбросы фейковой информации, направленной на дискредитацию Беглова и достижение своих личных политических целей, а не на развитие Санкт-Петербурга в соответствии с должностными обязанностями.