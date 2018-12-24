  • 24 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 16:22 68.4998  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 16:22 78.1116  
Нефть($) 24.12.2018 53.37 0.26
Нефть(p) 24.12.2018 3527.32 +22.53

Проблемы чиновника из Петербурга с высоты бакланьего полета

Автор:


© Фото: vk.com/igor_albin

Темы дня

Вице-губернатор Албин может покинуть Смольный из-за ситуации с активисткой Андреевой, защищающей интересы обманутых дольщиков.

В пятницу, 21 декабря, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил о готовности уйти в отставку после скандала с обманутыми дольщиками. О проблемных объектах в городе на Неве Владимиру Путину на пресс-конференции напомнила активистка Анна Андреева, которой не повезло с застройщиком в лице группы компаний «Город».

Руководство попало под уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере еще в 2015 году. После затяжной чехарды со сменой банков и подрядчиков в дело вступил Смольный. В июне 2017 года Игорь Албин пообещал обманутым дольщикам, что все проблемные объекты будут достроены в первом квартале 2018 года. Обещание не сдержал. Андреева обвинила Албина во лжи и пиаре. Усомнилась, что дольщики получат свои квартиры к 2019 году.

«Я уже много лет на стройке, и что-то в районе техникума у меня как минимум окончено строительного. <..> Я вижу, что врут. А почему они врут? Почему у чиновников нет никакой ответственности за ложь, которую они открыто вносят в эфир, публикуют у себя на собственном сайте, на YouTube?» – сетовала Андреева после пресс-конференции.

Албин назвал слова активистки «самопиаром». Он отметил, что Андреева получила свою квартиру в 2017 году. «Я вам не верю, Алла Андреева, как и те дольщики, ожидания которых вы обманули», – написал вице-губернатор в социальных сетях, добавив, что отказывается сотрудничать с ней.

Слюняев в ответе

 

Игорь Албин, ранее известный под фамилией Слюняев, работает в администрации Петербурга с 2014 года. В Северную столицу перебрался, оставив пост главы министерства регионального развития. Незадолго до переезда у министра состоялся неприятный разговор с первым лицом страны, чиновник не сумел внятно объяснить президенту резкий скачок тарифов ЖКХ.

«Людям вот такая платежка приходит. Идите и объясните людям, почему в ноябре они должны платить такие деньги, а январе и феврале такой скачок? <..> С ума сошли что ли?» – негодовал Путин.

Спустя год тот же человек, но уже с другой фамилией, будучи куратором ЖКХ в Петербурге, навлек на себя гнев горожан предложением взять в руки лопаты и очистить дворы от снега самостоятельно. Освободить Албина-Слюняева от занимаемой должности предлагали уже тогда. На сайте Change.org стартовал сбор подписей за отставку вице-губернатора. За три дня петицию подписали более 10 тыс. человек. Чиновник пытался спасти лицо, объявив через пресс-службу о готовности лично выйти на улицу с лопатой и поработать руками.

 

Бакланы как миф

 

Находчивости Албину не занимать. Весной 2018 года вице-губернатор признался, что выдумал нашумевшую историю про бакланов, ставшую мемом, которые мощными клювами уничтожали крышу самого дорогого петербургского долгостроя – «Газпром Арены». Объяснил, что ввел петербуржцев в заблуждение, чтобы отвлечь внимание от городских проблем. И заставил многих задуматься, а впервые ли проворачивает такой номер чиновник.

Ведь проблем в сфере ответственности Албина накопилось множество. Одна из наиболее насущных – инвестиции. В конце ноября фракция «Справедливая Россия» попросила градоначальника Петербурга Александра Беглова расформировать профильный комитет. В письме к врио губернатора депутаты Законодательного собрания напомнили, что все предложения комитета вызывают у петербуржцев раздражение. Претензии касаются строительства мусорного завода в Красносельском районе, зоопарка в Ржевском лесопарке и океанариума в парке Интернационалистов. Комитет лидирует по затратам на свое содержание, однако его эффективность стремится к нулю.

Как и эффективность Костромской области в бытность губернаторства Игоря Слюняева, под управлением которого госдолг региона увеличился втрое. До 9,2 млрд рублей. Сумма немалая. Соизмерима одной четвертой стоимости «Газпром Арены» с надежно защищенной от бакланов крышей.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Глинтвейн: пять лучших мест в Петербурге

    С наступлением холодов петербуржцы все чаще спрашивают у поисковиков про прогноз погоды, обогреватели, утепление окон, теплую одежду, коньки. Все это сводится к одному: «Как бы согреться?» Ответ есть: «Глинтвейном!» «Санкт-Петербург.ру» подобрал лучшие места в городе, где подают этот вкусный напиток с пряностями.

    читать далее →

    Где в Петербурге купить необычные новогодние украшения

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять мест, где продают отличные товары, которыми можно украсить елку или дом.

    читать далее →

    Топ-5 блинных мест Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает про отличные заведения, где вкусно накормят блинами и оладьями.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как выбрать елку на Новый год

    Лучше выбрать живую или искусственную? На что обратить внимание при покупке? Что делать, если хочется самому срубить дерево? «Санкт-Петербург.ру» собрал несколько советов о том, как выбрать самую красивую елку.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.12.18
    Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью
    12.12.18
    Хотите купить билет в Мариинский театр? Используйте Юнистрим!
    07.12.18
    Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей
    03.12.18
    Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?
    03.12.18
    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
    30.11.18
    Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу
    30.11.18
    Кому доверить продвижение сайта в поисковых системах?
    29.11.18
    Преимущества аренды генераторов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram