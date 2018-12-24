Проблемы чиновника из Петербурга с высоты бакланьего полета

В пятницу, 21 декабря, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил о готовности уйти в отставку после скандала с обманутыми дольщиками. О проблемных объектах в городе на Неве Владимиру Путину на пресс-конференции напомнила активистка Анна Андреева, которой не повезло с застройщиком в лице группы компаний «Город».

Руководство попало под уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере еще в 2015 году. После затяжной чехарды со сменой банков и подрядчиков в дело вступил Смольный. В июне 2017 года Игорь Албин пообещал обманутым дольщикам, что все проблемные объекты будут достроены в первом квартале 2018 года. Обещание не сдержал. Андреева обвинила Албина во лжи и пиаре. Усомнилась, что дольщики получат свои квартиры к 2019 году.

«Я уже много лет на стройке, и что-то в районе техникума у меня как минимум окончено строительного. <..> Я вижу, что врут. А почему они врут? Почему у чиновников нет никакой ответственности за ложь, которую они открыто вносят в эфир, публикуют у себя на собственном сайте, на YouTube?» – сетовала Андреева после пресс-конференции.

Албин назвал слова активистки «самопиаром». Он отметил, что Андреева получила свою квартиру в 2017 году. «Я вам не верю, Алла Андреева, как и те дольщики, ожидания которых вы обманули», – написал вице-губернатор в социальных сетях, добавив, что отказывается сотрудничать с ней.

Слюняев в ответе

Игорь Албин, ранее известный под фамилией Слюняев, работает в администрации Петербурга с 2014 года. В Северную столицу перебрался, оставив пост главы министерства регионального развития. Незадолго до переезда у министра состоялся неприятный разговор с первым лицом страны, чиновник не сумел внятно объяснить президенту резкий скачок тарифов ЖКХ.

«Людям вот такая платежка приходит. Идите и объясните людям, почему в ноябре они должны платить такие деньги, а январе и феврале такой скачок? <..> С ума сошли что ли?» – негодовал Путин.

Спустя год тот же человек, но уже с другой фамилией, будучи куратором ЖКХ в Петербурге, навлек на себя гнев горожан предложением взять в руки лопаты и очистить дворы от снега самостоятельно. Освободить Албина-Слюняева от занимаемой должности предлагали уже тогда. На сайте Change.org стартовал сбор подписей за отставку вице-губернатора. За три дня петицию подписали более 10 тыс. человек. Чиновник пытался спасти лицо, объявив через пресс-службу о готовности лично выйти на улицу с лопатой и поработать руками.

Бакланы как миф

Находчивости Албину не занимать. Весной 2018 года вице-губернатор признался, что выдумал нашумевшую историю про бакланов, ставшую мемом, которые мощными клювами уничтожали крышу самого дорогого петербургского долгостроя – «Газпром Арены». Объяснил, что ввел петербуржцев в заблуждение, чтобы отвлечь внимание от городских проблем. И заставил многих задуматься, а впервые ли проворачивает такой номер чиновник.

Ведь проблем в сфере ответственности Албина накопилось множество. Одна из наиболее насущных – инвестиции. В конце ноября фракция «Справедливая Россия» попросила градоначальника Петербурга Александра Беглова расформировать профильный комитет. В письме к врио губернатора депутаты Законодательного собрания напомнили, что все предложения комитета вызывают у петербуржцев раздражение. Претензии касаются строительства мусорного завода в Красносельском районе, зоопарка в Ржевском лесопарке и океанариума в парке Интернационалистов. Комитет лидирует по затратам на свое содержание, однако его эффективность стремится к нулю.

Как и эффективность Костромской области в бытность губернаторства Игоря Слюняева, под управлением которого госдолг региона увеличился втрое. До 9,2 млрд рублей. Сумма немалая. Соизмерима одной четвертой стоимости «Газпром Арены» с надежно защищенной от бакланов крышей.