Дмитрий Сухарев: С таким же успехом в губернаторском кресле могла сидеть мягкая игрушка

На сайте петербургской прокуратуры в разделе «Коррупция» во вкладке «Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация» нет ни одного документа. При том что последние несколько месяцев город, как и всю страну, сотрясают громкие коррупционные скандалы. Ситуацию с коррупцией на местах и попытки борьбы с ней в Северной столице «Санкт-Петербург.ру» обсудил с руководителем регионального антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл» Дмитрием Сухаревым.

Как вы считаете, губернатору Петербурга Георгию Полтавченко удалось организовать эффективный процесс борьбы с коррупцией?

– А этот процесс вообще организовывался? Есть федеральный тренд на борьбу с коррупцией, в котором, в первую очередь, задействованы сотрудники ФСБ. Все петербургские истории про задержанных коррупционеров идут со стороны федеральных сил. Борьба с коррупцией – это очень важно. Достаточно посмотреть на Сингапур, который 40 лет назад был деревней. Примерно в то же время началась борьба с коррупцией, и сегодня - это один из самых крутых городов планеты.

Насколько эффективно отлажена работа Смольного?

– Сейчас бюрократический процесс сократился, но не исчез совсем. Нужно понимать, что вся бюрократическая система начинается «сверху». В Петербурге есть очень хороший пример - единый центр документов. Взять историю о том, как каждый год люди устраивают детей в школу. Или, к примеру, недавно мои родственники столкнулись с проблемой: нужно было записать дочку к ЛОРу. Те же самые советские очереди, только в интернете: два раза в неделю запись с 9 до 12 на неделю вперед. Так что это тот процесс, над которым еще нужно работать.

Городские электронные сервисы — это полностью ответственность петербургских властей и тех, кто эти сервисы делает. У нас есть такой ГУП, который занимается информационными технологиями и получает за это какие-то сумасшедшие деньги. Если создание всех этих сервисов отдать на аукцион или открытый конкурс, то повысится качество работы, а ненужные затраты на ГУП можно исключить.

Дмитрий Сухарев. Фото: vk.com/sukharev_d

Полтавченко – бюрократ?

– Мне сложно назвать губернатора, который непонятно чем занимается, бюрократом. С таким же успехом в губернаторском кресле могла бы сидеть мягкая игрушка. Конечно, с моей точки зрения, губернатор ничего плохого не делает, но и какой-то инициативы от него не дождешься.

Одним из профилей вашей работы является сфера государственных закупок. Много ли может сделать губернатор на своем месте, чтобы снизить количество нарушений? И много ли сделал Георгий Сергеевич?

– Я думаю, этим просто не занимались. Нет системы, которая позволила бы сделать рынок прозрачным, открытым и конкурентным, и не было даже попыток ее выстроить. Есть статистика по Петербургу: в среднем снижение цены происходит на 9%, и это очень маленькая цифра, к тому же она не отражает того, что происходит в действительности. Это такая средняя температура по больнице. Есть отрасли, где снижение цены на 20-25% — это совершенно нормально.

А еще есть огромное количество контрактов, которые отдаются поставщикам вообще без какого-либо конкурса. Для этого находят разные лазейки в законах. В частности, есть закон о ГУПах, благодаря которому существует перечень отраслей, где государственные учреждения могут получить контракт без всякого конкурса. Уже есть несколько судебных решений о том, что этот закон не соответствует федеральному, есть протест прокуратуры в Законодательное собрание. И вот таких конкурсов, которые прошли без какого-либо снижения цены, а вся их документация - закрытая, было проведено на 2,5 млрд рублей.

Есть еще огромное количество контрактов, которые заключаются без конкурса по причине чрезвычайной ситуации. Это такой способ ухода от конкурентного отбора, позволяющий выбрать кого-то своего. Это неправильно, потому что любая конкуренция улучшает качество работы и при этом уменьшает ее стоимость.

Какие обращения от петербуржцев вы чаще всего получаете?

– Очень много обращений по ЖКХ, связанных с деятельностью жилкомсервисов, которые или полностью государственные, или частично принадлежат государству. Очень часто в коррупционных историях замешаны чиновники. Я боюсь, что все делается для того, чтобы эти жилкомсервисы чувствовали себя вольготно — им отдается большое количество домов. Государство уже показало, что не умеет эффективно с этим справляться. В новых домах, где обслуживанием занимается управляющая компания или ТСЖ, а еще есть и толковый председатель, качество обслуживания значительно выше.

Много ли может сделать губернатор на своем месте, чтобы снизить уровень коррупции в городе?

– Многое, но, может быть, не желает ничего делать, либо просто не видит. Чиновники воспринимают некоторые общественные организации как врагов, хотя 90% таких независимых организаций действительно посвящают свою деятельность тому, чтобы улучшить что-то вокруг. Самое плохое, что они могут сделать, - пытаться регулировать. Если это работает – не нужно ничего трогать. Пытаться помочь нужно, а как-то влиять или регулировать – нет.

Вы можете назвать коррумпированным губернатора или городское правительство?

– Есть история с сыном Полтавченко, который после выборов получил доли в строительных компаниях на несколько млрд рублей. Является ли это коррупцией? Да, это скрытая коррупция. В истории отчетливо прослеживается конфликт интересов. Является ли правительство коррумпированным? Наверное, да. Другое дело, как на это реагируют правоохранительные органы: сама система борьбы с коррупцией не выстроена. Есть следователи-оперативники, которые, что называется, «на земле» пашут и работают, а есть следователи, которые потом закапывают то, что накопали первые. Нужно, конечно, менять эту систему.

Фото: i.ytimg.com

В теории возможно, чтобы Петербург стал примером для всей страны?

– С точки зрения городского правительства, конечно, можно и нужно такое сделать. Но, чтобы произошло нечто подобное, нужно провести полный аудит аппарата правительства: все комитеты, все отделы, все ГУПы и все подведомственные учреждения, и, как минимум, убрать лишнее. Раздутый бюрократический аппарат пожирает сам себя, а решения принимаются несколькими людьми, которые либо не могут прийти к единому решению, либо просто перекидывают ответственность за принятие решения друг на друга. Часто встречаются дублирующие функции.

Ко всему прочему, у нас, например, до сих пор существует ГУП, который занимается уборкой, хотя это конкурентный рынок. В городе много организаций, которые оказывают такого рода услугу, но при этом контракты постоянно получает убыточное государственное унитарное предприятие. Непонятно, зачем они вообще существуют. Их нужно либо ликвидировать, либо продать, чтобы получить прибыль и не вытягивать деньги из бюджета.

Вы наверняка знакомы с ситуацией вокруг Исаакиевского собора. Как должен был повести себя губернатор в данном случае?

– Любые решения, которые касаются государственных музеев, символов города и, вообще, решения, которые касаются петербуржцев, должны решаться вместе с петербуржцами. Пускай это будет референдум или общественное обсуждение.

С другой стороны, если музей работает, зачем его вообще трогать. Успешный музей, который за свои деньги осуществляет реставрацию и музейную деятельность и в тоже время там проходят службы – зачем это менять? Очевидно, что город потеряет деньги от того, что музей будет передан церкви.

Фото: gov.spb.ru/press/governor

Нарисуйте портрет идеального губернатора.

– В первую очередь, этот человек должен быть прозрачен и просвечен со всех сторон, тот, кто сможет объяснить все свои шаги. И команда должна быть такой же, к которой просто не будет вопросов. Во-вторых, губернатор должен быть открыт для бизнеса и открыт для инвесторов. Ни один город не может развиваться без инвестиций. Во времена Матвиенко был целый шлейф коррупционных скандалов, но именно она привела в город огромное количество инвесторов, в разы выросло количество рабочих мест. Надо бороться с монополиями, с их непрозрачностью – непонятно, что там внутри происходит, а от естественных монополий страдают все: рост тарифов, рост инфляции.

Насколько Георгий Сергеевич соответствуют этому образу?

– Совершенно не соответствует.