Путин назвал успешное испытания ракетного комплекса «Авангард» «отличным подарком стране к Новому году»

Президент РФ Владимир Путин назвал «замечательным, отличным подарком стране к Новому году» успешное испытание ракетной системы «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком. Пуск ракеты был произведен по его поручению по видеосвязи.

Испытание прошло в среду, 26 декабря. Боевая межконтинентальная ракета стартовала с полигона в Оренбургской области и успешно поразил условную цель на Камчатке.

«Программа зачетных летных испытаний выполнена в полном объеме, что позволяет в установленные сроки поставить комплекс “Авангард” на вооружение РВСН», – говорится на сайте президента.

Путин отметил, что гиперзвуковая система – это «гарант безопасности на десятилетия вперед». Об этой ракете, «неуязвимой для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника», президент несколько месяцев назад рассказывал в послании к Федеральному собранию.

Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракетного комплекса.

Видео: Youtube-канал «Минобороны России»