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Петербург и Италия развивают сотрудничество

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© Фото: gov.spb.ru

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В приоритете – автомобильная промышленность, фармацевтическая отрасль и модная индустрия.

Вице-губернатор Северной столицы Александр Говорунов в среду, 18 декабря, встретился в Смольном с генеральным консулом Итальянской Республики в Петербурге Алессандро Монти. Они обсудили перспективы сотрудничества Петербурга и Италии.

Италия входит в десятку ведущих торговых партнеров Северной столицы. В прошлом году на 11% вырос объем взаимной торговли. Однако в 2018 году товарооборот упал на 14%.

Политики сошлись во мнении, что для укрепления экономических отношений есть большой потенциал – он в развитии межрегиональных, муниципальных связей и в расширении присутствия итальянских компаний в Петербурге, а петербургских производителей – в Италии.

Говорунов отметил, что город на Неве готов не только к научно-техническому сотрудничеству, но и к созданию совместных производств, в числе которых – автомобильная промышленность, фармацевтическая отрасль и модная индустрия.

Политики достигли договоренности о создании лечебно-реабилитационного корпуса Городской больницы №40 в Курортном районе при участии итальянской компании.

На встрече обсуждался визовый режим. Монти отметил, что россияне – самые законопослушные граждане. И упрощение визовой процедуры благотворно скажется на экономических и гуманитарных контактах. Генеральный консул Италии в Петербурге добавил: «Отношения Петербурга и Италии имеют давнюю традицию и очень важны для наших стран. Итальянское правительство намерено усилить и расширить сотрудничество».

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