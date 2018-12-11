  • 11 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 21:22 66.4359  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 21:22 75.2231  
Нефть($) 11.12.2018 60.40 +0.77
Нефть(p) 11.12.2018 3991.94 +56.88

Песков не исключил наличие у Путина удостоверения Штази

Автор:


© Фото: Владимир Астапкович / РИА «Новости»

Темы дня

Документ был необходим для того, чтобы Путин мог беспрепятственно посещать офисы организации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал материал газеты Bild, в котором говорится об обнаружении в архивах бывшего Министерства государственной безопасности ГДР (неофициальное название – Штази) в Дрездене удостоверения, выданного на имя Владимира Путина. Он не исключил, что документ подлинный.

«Как известно, в то время и КГБ, и Штази были партнерскими службами. Наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями», – заявил Песков, добавив, что информацию по данной теме лучше получать у соответствующих служб. Он посоветовал обратиться в Службу внешней разведки (СВР) РФ. Как сообщают РИА «Новости», в СВР от комментариев отказались.

По данным Bild, документ якобы хранился в актах отдела «Кадры и квалификация» бывшего районного управления Штази. Удостоверение на имя майора Путина было выдано 31 декабря 1985 года и было им же подписано. Оно продлевалось каждый квартал на протяжении следующих четырех лет.

Руководитель дрезденского отделения Конрад Фельбер заявил, с таким удостоверением Путин мог беспрепятственно проходить в учреждения органов госбезопасности ГДР, при этом он не обязан был сообщать, что работал на советскую разведку.

Путин с 1985 по 1990 год работал в представительстве КГБ в Дрездене, о чем неоднократно говорил публично.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.

    читать далее →

    Топ-5 интересных деревянных зданий Петербурга

    В Северной столице сохранилось несколько десятков деревянных сооружений. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о пяти исторических постройках, среди которых есть даже императорская резиденция.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.12.18
    Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей
    03.12.18
    Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?
    03.12.18
    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
    30.11.18
    Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу
    30.11.18
    Кому доверить продвижение сайта в поисковых системах?
    29.11.18
    Преимущества аренды генераторов
    28.11.18
    Подвох, которого не ждали, или как заплатить налоги в 2018 году
    27.11.18
    Основы экономии на производстве

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram