Песков не исключил наличие у Путина удостоверения Штази

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал материал газеты Bild, в котором говорится об обнаружении в архивах бывшего Министерства государственной безопасности ГДР (неофициальное название – Штази) в Дрездене удостоверения, выданного на имя Владимира Путина. Он не исключил, что документ подлинный.

«Как известно, в то время и КГБ, и Штази были партнерскими службами. Наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями», – заявил Песков, добавив, что информацию по данной теме лучше получать у соответствующих служб. Он посоветовал обратиться в Службу внешней разведки (СВР) РФ. Как сообщают РИА «Новости», в СВР от комментариев отказались.

По данным Bild, документ якобы хранился в актах отдела «Кадры и квалификация» бывшего районного управления Штази. Удостоверение на имя майора Путина было выдано 31 декабря 1985 года и было им же подписано. Оно продлевалось каждый квартал на протяжении следующих четырех лет.

Руководитель дрезденского отделения Конрад Фельбер заявил, с таким удостоверением Путин мог беспрепятственно проходить в учреждения органов госбезопасности ГДР, при этом он не обязан был сообщать, что работал на советскую разведку.

Путин с 1985 по 1990 год работал в представительстве КГБ в Дрездене, о чем неоднократно говорил публично.