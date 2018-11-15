Навальный в ЕСПЧ выиграл у России дело о незаконных задержаниях на митингах

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вынесла вердикт в пользу Алексея Навального по иску политика против властей России о незаконных задержаниях на митингах.

«Суд постановил, что Россия обязана выплатить истцу 50 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда, 1025 евро для возмещения материального ущерба, а также 12653 евро с целью покрытия судебных издержек», – отмечается в судебном решении.

В тексте документа указано, что российские власти нарушили права Навального, а аресты оппозиционера «были политически мотивированы».

Первоначальный вердикт по этому делу ЕСПЧ обнародовал 2 февраля 2017 года, усмотрев в шести случаях из семи нарушения прав Навального на свободу и справедливое судебное разбирательство. По февральскому решению ЕСПЧ, правительство РФ должно выплатить Навальному 63,7 тыс. евро за задержания во время массовых собраний и митингов в период с 2012 по 2014 годы.

Обе стороны судебного процесса выразили желание отправить дело на пересмотр в Большую палату ЕСПЧ.