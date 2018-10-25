Лавров: Москва не собирается отвечать на выход США из ДРСМД затратными методами

Россия не будет отвечать на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) затратными методами, как это было во времена гонки вооружений при СССР. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале »Россия-1».

«Естественно, президент всегда подчеркивает, когда говорит о гонке вооружений, что мы будем вынуждены отвечать на неблагоприятные для нас изменения стратегической обстановки», – сказал Лавров.

«Однако мы не будем делать этого настолько затратными методами, что это будет означать опять повторение примера, когда Советский союз втянулся по полной программе и сильно надорвал свои экономические и финансовые возможности», – подчеркнул министр.

Он также добавил, что если США выйдет из ДРСМД, то «не останется никаких правовых рамок для сдерживания гонки вооружений».

Помощник президента США Джон Болтон накануне встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Болтон заверил, что США «еще очень далеки» от решения разместить новые ракеты в Европе после выхода из ДРСМД, а также отметил, что это решение «не сделает мир опаснее».

По словам Лаврова, в Москве считают, что США официально объявит о выходе из ДРСМД «очень скоро, скорее всего, уже через месяц или полтора».