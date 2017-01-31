Вице-губернатора Албина назвали самой влиятельной персоной Петербурга

В Петербурге назвали самых влиятельных персон города за 2016 год. Их выбирали среди медийных персон, городских чиновников, депутатов, бизнесменов, силовиков, представителей учреждений здравоохранения. На первом месте списка оказался вице-губернатор Игорь Албин, который в прошлом году активно занимался вопросами строительства "Зенит-арены".

Вторую строчку занял глава администрации губернатора Александр Говорунов. На третьем месте оказался глава аппарата градоначальника Давид Адамия. Четвертым стал Михаил Мокрецов, куратор комитета имущественных отношений и комитета финансов. Пятое место занял Сергей Харлашкин, глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Оставшиеся места в топ-10 заняли глава Управления Федеральной антимонопольной службы Вадим Владимиров, главный архитектор города Владимир Григорьев, председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский, депутат Государственной думы России Игорь Дивинский и глава Невского района Константин Серов.

Традиционный ежегодный рейтинг составило издание "Город 812". Список был создан на основе экспертного опроса, в нем приняли участие 44 человека. Среди них оказались Игорь Албин, директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров, депутат Государственной думы Виталий Милонов, главный редактор журнала "Город 812" Сергей Балуев, депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов и другие. Отмечается, что рейтинг скорее показывает, кто считается влиятельным в Петербурге, чем кто на самом деле им является.