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Китай разместил у границы с Россией межконтинентальные ракеты

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© Фото: sputniknews.com

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Максимальная дальность полета ракет составляет около 14 тыс. км.

Китай разместил у границы с Россией межконтинентальные баллистические ракеты Dongfeng-41 (DF-41). Вторая стратегическая ракетная бригада появилась в граничащей с РФ северо-восточной провинции Хэйлунцзян, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Global Times.

Всего Китай планирует разместить три бригады с ракетами DF-41. Одно из подразделений уже расположено в городе Синьян в центральной провинции Хэнань, а третье — в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая.

Снимки ракетных комплексов накануне появились в китайской части интернета. В Global Times отмечается, что некоторые СМИ связывают публикацию фото с инаугурацией президента США Дональда Трампа и его "провокационными заявлениями" о Китае.

"Ядерный потенциал Китая должен быть настолько силен, чтобы ни одна страна в мире не осмелилась на военное столкновение с ним при любых обстоятельствах и чтобы Китай мог ударить в ответ тем войскам, которые провоцируют его", — сообщается в газете.

Ракеты DF-41 разработаны китайской Академией технологий ракет-носителей. Предположительно, каждая из них оснащена разделяющейся головной частью, включающей в себя от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. Максимальная дальность полета ракеты составляет около 14 тыс. км.

В декабре 2016 года Китай провел запуск "Дунфэн-41" с железнодорожной мобильной установки в западной части страны. Испытания прошли примерно в то же время, когда министр обороны США Эштон Картер посетил американский авианосец John C. Stennis, находившийся в Южно-Китайском море.

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