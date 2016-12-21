США вернут Японии крупнейшую часть территории с 1972 года

США объявили о готовности вернуть Японии около 4 тыс. га земли на севере префектуры Окинава, где в настоящее время размещены военные объекты Соединенных Штатов. Официальная церемония передачи земли между деревнями Кунигами и Хигаси пройдет 22 декабря, передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Kyodo.

Это станет самой крупной передачей японских земель американскими военными с 1972 года. Тогда Окинава перестала быть в ведении администрации США, которая получила эту территорию после Второй мировой войны.

Несмотря на это, Соединенные штаты сохранили за собой действующие американские военные базы. В префектуре Окинава находятся более половины из 47 тыс. американских военных, базирующихся в Японии.

Возвращение земель Японии дает надежду на ослабление негативного эффекта от соседства с американскими военными базами. В середине декабря у берегов Окинавы разбился один из американских конвертопланов. Помимо этого, на протяжении долгого времени местные жители жалуются на преступление американских военных на территории префектуры, в том числе на изнасилования и нападения.