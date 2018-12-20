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Беглов подписал закон, разрешающий самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора Петербурга

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© Фото: gov.spb.ru

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Документ также упрощает систему голосования для избирателей.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал документ с поправками к закону о выборах главы Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Законопроект позволяет кандидатам выдвигать не только от избирательных объединений, но и в порядке самовыдвижения.

Жители Северной столицы теперь смогут голосовать по месту нахождения по системе «мобильный избиратель». Нововведение пришло на замену открепительным удостоверениям и досрочному голосованию.

«Закон направлен на демократизацию избирательного процесса. Он создает дополнительные возможности для кандидатов на пост губернатора Санкт-Петербурга. Он удобен для петербуржцев, позволяет проголосовать на любом участке», – отметил Беглов.

Выборы главы Петербурга должны состояться в сентябре 2019 года.

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