Беглов подписал закон, разрешающий самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал документ с поправками к закону о выборах главы Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Законопроект позволяет кандидатам выдвигать не только от избирательных объединений, но и в порядке самовыдвижения.

Жители Северной столицы теперь смогут голосовать по месту нахождения по системе «мобильный избиратель». Нововведение пришло на замену открепительным удостоверениям и досрочному голосованию.

«Закон направлен на демократизацию избирательного процесса. Он создает дополнительные возможности для кандидатов на пост губернатора Санкт-Петербурга. Он удобен для петербуржцев, позволяет проголосовать на любом участке», – отметил Беглов.

Выборы главы Петербурга должны состояться в сентябре 2019 года.