Путин перенес столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

С инициативой о переносе столицы региона выступал врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что Приморский край, в состав которого входит Владивосток, считается экономическим центром округа.

Идею поддержал вице-премьер и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Против выступали мэр Хабаровска Сергей Кравчук и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Хабаровск был столицей Дальневосточного федерального округа с 2002 года.