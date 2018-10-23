Турецкий политик заявил об обнаружении останков саудовского журналиста в колодце посольства страны в Стамбуле

Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что останки оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогджи нашли в колодце посольства этой страны в Стамбуле. Об этом сообщает издание Haberler.

Во вторник, 23 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство планировалось заранее, сообщает The Guardian. По словам лидера страны, в операции участвовали две группы людей из Саудовской Аравии, в одну из них входили высокопоставленные военнослужащие.

Хашогджи работал обозревателем американского издания The Washington Post. Он исчез 2 октября после визита в генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

По данным СМИ, журналиста убили сотрудники саудовских спецслужб. Согласно неофициальной информации, Хашогджи звал на помощь, когда агенты пытались заставить его вернуться на родину. К нему применили удушающий прием, из-за которого журналист случайно умер.

Саудовские власти отрицали смерть Хашогджи, а позднее объявили, что он погиб в результате драки. По делу о гибели журналиста задержали 18 граждан государства.

Для расследования смерти Хашогджи в Турцию отправилась директор американского ЦРУ Джина Хасел. Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что не доволен объяснением Саудовской Аравии о гибели журналиста.