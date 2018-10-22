Песков: Слова Путина про мучеников и рай – аллегория

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что слова Владимира Путина о попадании россиян в рай после ядерного удара были аллегорией. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг, 18 октября, Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в случае атаки на Россию агрессора уничтожат ответным ударом. «А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», – подчеркнул президент РФ.

Песков сказал, что многие неправильно поняли заявление российского лидера. По его словам, речь шла о том, что Россия не считает себя вправе наносить удар первой.

«То есть, мы никогда ни на кого не нападем первыми, вот что сказал президент. Но если на нас нападут, то вот тогда все попадут – кто в ад, кто в рай, и так далее. Вот что было главное [в словах Путина], здесь очень важное это понять, остальное это все аллегория», – добавил Песков.