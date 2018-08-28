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Путин уволил 15 генералов МЧС, МВД, СК и ФСИН

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© Фото: Сергей Бобылев / РИА «Новости»

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В частности, своей должности лишился замглавы МЧС Владлен Аксенов.

Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей 15 генералов МВД, МЧС, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

По решению главы государства уволены замглавы МЧС Владлен Аксенов, начальник ГУ МЧС по Томской области Михаил Бегун, замглавы ГУ МВД по Саратовской области Андрей Бойко, начальник УФСИН по Коми Игорь Ванеев, руководитель УМВД по Ульяновской области Юрий Варченко и первый замруководителя военного следственного управления СК по Южному военному округу Дмитрий Васильев.

Также с постов сняты начальник ГУ МЧС по Мурманской области Владимир Гусев, глава ГУ МЧС по Сахалинской области Денис Ильинов, руководитель следственного управления СК по Кемеровской области Сергей Калинкин, замначальника ГУ МВД по Кемеровской области Игорь Коршунов и руководитель УФСИН по Омской области Сергей Корючин.

Кроме того, должностей лишились начальник УМВД по Брянской области Валентин Кузьмин, начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Сергей Ляшенко, руководитель УФСИН по Волгоградской области Павел Радченко, первый замначальника Договорно-правового департамента МВД Геннадий Спирин, замглавы ГУ МВД по Нижегородской области Григорий Ткаченко.

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