Немецкий телеканал признал Крым частью России

На крупном европейском телеканале 3Sat показали документальный фильм «Sibirien Total» («Сплошь Сибирь», – прим. ред.), в котором Крым признан российской территорией. Об этом сообщило агентство EADaily.

Ленту на канале, который транслируется в Германии, Австрии и Швейцарии, показали 15 августа. В фильме показали инфографику, на которой полуостров закрашен таким же цветом, что и Россия.

«Сплошь Сибирь» создали немецкий режиссер Дэйв Д. Лейнс и московский корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen Кристоф Францен, которые путешествовали по Сибири.

Фото: 3Sat