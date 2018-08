Американское СМИ: Россию невозможно завоевать из-за ее жителей

Россия, США, Китай, Индия и Афганистан – единственные пять стран мира, которые невозможно завоевать, сообщило американское издание We Are The Mighty.

Ресурс патриотической направленности считает, что России обладает несколькими ключевыми факторами, которые ее защитят. В частности, это суровые климатические условия, огромная территория, армия и особенности населения.

«Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее какому-либо захватчику», – отметили в издании.

Журналисты добавили, что в случае нападения на Россию на ее сторону встанут бывшие советские республики, в том числе Казахстан.

По мнению WATM, США невозможно завоевать из-за большой территории, мощной армии, численности населения и разрешения гражданам иметь оружие. Китаю помогут 1,3 млрд жителей страны, заболевания, обусловленные перенаселенностью, Индии – климатические и географические особенности, а также «военно-морская стратегия».

Афганистан нельзя завоевать благодаря сложному рельефу страны и необходимостью подчинить себе крайне многонациональное населения.