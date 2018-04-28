  • 28 Апрель 2018
USD 29.04.2018 61.9997 -0.7263
USD ММВБ 17:17 62.0902  
EUR 29.04.2018 75.2056 -0.5549
EUR ММВБ 17:17 75.4952  
Нефть($) 28.04.2018 73.67 +0.10
Нефть(p) 28.04.2018 4567.52 -47.23

Замглавы петербургского комитета по благоустройству уволили из-за нарушения антикоррупционного закона

Автор:


© Фото: Дмитрий Ратников

Темы дня

Виктор Шабнов уходит с должности уже второй раз за шесть лет.

Заместителя председателя комитета по благоустройству Петербурга Виктора Шабнова отправили в отставку из-за утраты доверия. Акт об увольнении опубликован на сайте единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ.

В документе, подписанном еще 16 апреля, сказано, что чиновник покинул пост из-за «возникновения конфликта интересов, обязанности его избегать и сообщать о его наличии». Причины соответствуют частям 1 и 2 статьи 11 ФЗ-273 «О противодействии коррупции».

Шабнов уже увольнялся с должности зампредседателя комитета в 2012 году. По неофициальной информации, отставка была связана со скандалов вокруг вырубки деревьев в Удельном парке для возведения футбольных полей тренировочной базы ФК «Зенит». Власти объяснили уход чиновника завершением срока контракта. Через три года Шабнов вернулся на пост.

Помимо замглавы комитета по благоустройству, в отставку была отправлена Дина Журавлева, специалист 1-й категории отдела организации пассажирских перевозок Комитета по транспорту. Ее уволили с такой же формулировкой, сообщила «Фонтанка».

 

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге на долгих майских выходных с 29 апреля по 2 мая

    Фестиваль ледоколов, джаз у Адмиралтейства, цирковое шоу и даже лекция про комиксы – самые интересные мероприятия в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

    читать далее →

    Страсти по корюшке: где в Петербурге купить, отведать и выловить царь-рыбку

    Свежая, жареная, копченая – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал всю необходимую информацию, которая может пригодиться в поисках самой петербургской рыбы.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Деньги на ветер или на обогреватель: что делать, если к вам «приходят» недотоп или перетоп

    Как быть, если дома холодно или, напротив, настолько жарко, что приходится открывать форточку? От чего и от кого зависит погода в доме, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.04.18
    Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
    12.04.18
    Фотообои на заказ от отечественного производителя
    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
    10.04.18
    Изготовление откатных ворот
    10.04.18
    Знакомимся с компанией DiamondHand
    09.04.18
    При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд
    05.04.18
    В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram