Замглавы петербургского комитета по благоустройству уволили из-за нарушения антикоррупционного закона

Заместителя председателя комитета по благоустройству Петербурга Виктора Шабнова отправили в отставку из-за утраты доверия. Акт об увольнении опубликован на сайте единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ.

В документе, подписанном еще 16 апреля, сказано, что чиновник покинул пост из-за «возникновения конфликта интересов, обязанности его избегать и сообщать о его наличии». Причины соответствуют частям 1 и 2 статьи 11 ФЗ-273 «О противодействии коррупции».

Шабнов уже увольнялся с должности зампредседателя комитета в 2012 году. По неофициальной информации, отставка была связана со скандалов вокруг вырубки деревьев в Удельном парке для возведения футбольных полей тренировочной базы ФК «Зенит». Власти объяснили уход чиновника завершением срока контракта. Через три года Шабнов вернулся на пост.

Помимо замглавы комитета по благоустройству, в отставку была отправлена Дина Журавлева, специалист 1-й категории отдела организации пассажирских перевозок Комитета по транспорту. Ее уволили с такой же формулировкой, сообщила «Фонтанка».

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