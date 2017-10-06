Депутат Резник победил Анохина в рэп-поединке

В Петербурге накануне, 5 октября, прошел рэп-баттл между депутатами Заксобрания Максимом Резником из «Партии роста» и Андреем Анохиным от «Единая Россия»). Победу по итогам пяти раундов пять членов жюри единогласно отдали Резнику.
В своих текстах Резник высмеивал не только оппонента, но также его партию и действующую власть, в том числе президента страны Владимира Путина.
"Смотрите, МС Анохин наморщинил мозга крохи
И сформулировал суть эпохи:
"В эту трудную годину
Мы все должны сплотиться и жрать резину
Только отечественного производства.
Самая вкусная - у Лады Калины -
На ней ездил Путин. Она со вкусом малины"", - прочел Резник.
Депутат Анохин прошелся по либеральным взглядам Резника и потребовал отставки министра культуры РФ Владимира Мединского:
"Мединский с оппозицией сегодня заодно:
В столетье революции показано кино.
Я за свободу творчества, полемику ценю,
Но против я того, чтоб разжигать войну".
Резник ответил на это следующим:
"За веру! За царя! За Русь Святую!
Готовы мы всем врать напропалую:
Что Николай был самый лучший царь,
Кто не согласен, тот пиндосовская тварь".
Также в баттле депутаты упомянули Навального и митинги на Марсовом поле.
Во время подведения итогов рэперы из команды "Питерский замес" заявили, что им ближе тексты оппозиционера, а также раскритиковали партию "Единая Россия".
На баттл депутатов пришли поддержать их коллеги: депутаты Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко (Партия Роста), Александр Егоров (Справедливая Россия) и единоросс Роман Коваль.
Позже петербургский парламентарий Анохин посетовал, что забыл текст в четвертом раунде о царской семье, к которому готовился больше всего, приводит его слова "Пятый канал". В свою очередь Резник заявил, что очень серьезно готовился к рэп-поединку. По его словам, тексты политики писали себе сами, а панчи заучивали наизусть.