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Депутат Резник победил Анохина в рэп-поединке

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© Фото: kp,ru

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Проигравший оправдался тем, что забыл текст.

В Петербурге накануне, 5 октября, прошел рэп-баттл между депутатами Заксобрания Максимом Резником из «Партии роста» и Андреем Анохиным от «Единая Россия»). Победу по итогам пяти раундов пять членов жюри единогласно отдали Резнику.

В своих текстах Резник высмеивал не только оппонента, но также его партию и действующую власть, в том числе президента страны Владимира Путина.

"Смотрите, МС Анохин наморщинил мозга крохи

И сформулировал суть эпохи:

"В эту трудную годину

Мы все должны сплотиться и жрать резину

Только отечественного производства.

Самая вкусная - у Лады Калины - 

На ней ездил Путин. Она со вкусом малины"", - прочел Резник.

Депутат Анохин прошелся по либеральным взглядам Резника и потребовал отставки министра культуры РФ Владимира Мединского:

"Мединский с оппозицией сегодня заодно:

В столетье революции показано кино.

Я за свободу творчества, полемику ценю,

Но против я того, чтоб разжигать войну".

Резник ответил на это следующим:

"За веру! За царя! За Русь Святую!

Готовы мы всем врать напропалую:

Что Николай был самый лучший царь,

Кто не согласен, тот пиндосовская тварь".

Также в баттле депутаты упомянули Навального и митинги на Марсовом поле.

Во время подведения итогов рэперы из команды "Питерский замес" заявили, что им ближе тексты оппозиционера, а также раскритиковали партию "Единая Россия". 

На баттл депутатов пришли поддержать их коллеги: депутаты Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко (Партия Роста), Александр Егоров (Справедливая Россия) и единоросс Роман Коваль.

Позже петербургский парламентарий Анохин посетовал, что забыл текст в четвертом раунде о царской семье, к которому готовился больше всего, приводит его слова "Пятый канал". В свою очередь Резник  заявил, что очень серьезно готовился к рэп-поединку. По его словам, тексты политики писали себе сами, а панчи заучивали наизусть.

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