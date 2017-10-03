Пресс-секретарь Полтавченко стал замглавы администрации губернатора

Пресс-секретарь губернатора Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов с 1 октября повышен до заместителя руководителя администрации губернатора, передает "Фонтанка".

Прежде эту должность занимал руководитель комитета по взаимодействию с районными и муниципальными властями Игорь Князев. Минувшим летом его ведомство было переименовано в комитет по территориальной политике и стало самостоятельным.

Кибитов сохранил свои текущие должности. Он также возглавляет совет директоров телеканала «Санкт-Петербург», куда он попал месяц назад.

Кибитов работает в Смольном уже более 13 лет. Он служил и при Валентине Матвиенко, но тогда у нее был другой личный пресс-секретарь, а Кибитов занимал должность начальника управления информации. Личным пресс-секретарем Кибитов стал уже после назначения Георгия Полтавченко.