На отеле Трампа в Нью-Йорке появилось изображение Путина

На пятизвездочном отеле Trump SoHo в Нью-Йорке в ночь на вторник, 8 августа, появилась проекция с изображением президента РФ Владимира Путина на фоне российского триколора.

На фотографиях, которые заместитель директора CAP Action Игорь Вольский разместил в своем Twitter, также видны и англоязычные фразы «Happy to help, bro» («Рад помочь, бро») и «Follow the money» («Следуй за деньгами»), а также написанное на русском языке «Крепись! братан». По задумке авторов, надписи сделаны от лица Путина.

Фото: robin bell / instagram.com

​Во время перформанса перед гостиницей маршировали одетые в военную форму люди с российским флагом.

Ответственность за эту акцию взял на себя художник и публицист из США Робин Белл. Прежде он уже устраивал перфомансы с помощью проекций на отелях Трампа.