Таким вы его еще не видели: Путин в Ленинграде

Годы чудесные

Последнее время на просторах интернета можно встретить версию, что первые девять лет своей жизни президент России провел в семье, существование которой он сегодня отрицает. Якобы, это было не в Ленинграде, а в Грузии. Сторонники этой теории уверены и в том, что позже, будучи главой ФСБ, Путин изменил свою биографию, чтобы на своих первых выборах не предстать перед народом России в роли выросшего в Грузии внебрачного ребенка.

Тем не менее, официальная биографии Владимира Путина гласит, что он учился в школе-восьмилетке № 193, а потом в № 281 (спецшкола с химическим уклоном на базе Технологического института).

Сохранились школьные фотографии Путина. Найти его на них можно и без подсказок.

Фото: like-a.ru,

В домах на Басковом переулке, 12, где прошло детство Володи Путина, до сих пор можно встретить тех, кто помнит семью Путиных.

Один из соседей семьи будущего президента рассказывал журналистам о том, какие законы творились у парней этого двора. «Жили, как на зоне: были паханы и их слуги. Дисциплина — строжайшая, - вспоминает Петр Ильич. - Если старший велел младшему: "Иди принеси то-то", то надо было беспрекословно идти и нести. Путин входил в компанию младших ребят. И ему не нравилось такое положение дел. Но справиться собственными силами он не мог. Однажды пожаловался отцу Владимиру Спиридоновичу. Надо заметить, папа Путина прослыл грозой всех местных пацанов. Мужик он был крепкий, голосистый. И тогда заступился за сына. Выбежал во двор и отлупил обидчиков. А уже дома сказал сыну: "В следующий раз разбирайся сам!"».

Третий сын

На этой фотографии Владимиру Путину 33 года. Он отправляется работать в Германию и на прощание фотографируется со своими родителями. Отец – Владимир Спиридонович – ветеран ВОВ. Мать – Мария Ивановна – пережила блокаду.

Фото: onedio.ru

Владимир был третьим сыном в этой семье, но оба его старших брата умерли в раннем детстве.

Не удалось дожить до президентства своего сына и родителям Владимира Путина – мать скончалась в 1998 году, а отец умер за неделю до назначения своего сына преемником президента.

«Я – офицер КГБ»

Вернувшись в Россию после падения Берлинской стены в 1990 году, Путин достаточно быстро начинает работать советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Анатолия Собчака.

В книге «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным», составленной журналистами Натальей Геворкян, Натальей Тимаковой и Андреем Колесниковым, можно найти и такое воспоминание Путина о новой работе: «Я встретился с Анатолием Александровичем в Ленсовете, в его кабинете. Хорошо помню эту сцену. Зашел, представился, все ему рассказал. Он человек импульсивный, и сразу мне: «Я переговорю со Станиславом Петровичем Меркурьевым. С понедельника приходите на работу. Все. Сейчас быстро договоримся, вас переведут». Я не мог не сказать: «Анатолий Александрович, я с удовольствием это сделаю. Мне это интересно. Я даже этого хочу. Но есть одно обстоятельство, которое, видимо, будет препятствием для этого перехода». Он спрашивает: «Какое?». Я отвечаю: «Я вам должен сказать, что я не просто помощник ректора, я — кадровый офицер КГБ». Он задумался — для него это действительно было неожиданностью. Подумал-подумал и выдал: «Ну и .... с ним!»

В рунете можно найти информацию, что будущий президент работал его охранником, но это лишь фейк. После избрания Собчака мэром города, Владимир Владимирович становится председателем комитета по внешним связям мэрии Ленинграда.

Фото: The Insider

«Российский Милошевич»

В 1992-1996 годах Путин в числе «реформистски настроенных политических активистов» проходил тренинг по программе американского Национального демократического института международных отношений (NDI). Работавший тогда консультантом NDI в Москве, будущий посол США в России Майкл Макфол охарактеризовал в 2001 году Путина как «потенциального "российского Милошевича"» (экс-президент Югославии), избрание которого президентом России не является позитивным шагом для интересов США».

В июле 1998 года, уже после переезда Владимира Владимировича в Москву, но еще перед назначением его на должность директора ФСБ России, президент РФ Борис Ельцин предлагал Путину повысить его в воинском звании до генерал-майора. Однако Путин отказался, предложив стать первым гражданским директором ФСБ России. О дальнейшем его карьерном росте известно, пожалуй, всем.

Фото: TACC

Впоследствии многие из тех, кто вместе с Путиным работал в мэрии Петербурга (Игорь Сечин, Дмитрий Медведев, Виктор Зубков, Алексей Кудрин, Алексей Миллер, Герман Греф, Дмитрий Козак, Виктор Иванов, Сергей Нарышкин, Виталий Мутко и другие), в 2000-е годы заняли ответственные посты в правительстве России, администрации президента России и руководстве госкомпаний. Но это уже, как говорится, совсем другая история.