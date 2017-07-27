Путин запретил уклонистам от армии работать на госслужбе десять лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает уклонившимся от службы в армии в течение десяти лет работать на государственной службе. Этот документ опубликован на официальном портале правовой информации.



В 2013 году в России был принят закон, запрещающий работать на госслужбе уклонившимся от армии. Тогда парламент Чечни обратился в Конституционный суд (КС), требуя признать эту норму неконституционной, так как действующее законодательство противоречит принципу равенства всех перед законом и ограничивает права граждан на труд. В итоге в октябре 2014 года КС признал такой запрет на госслужбу незаконным.



Позже, 14 июля этого года, в третьем чтении Государственная дума РФ приняла законопроект, который разрешает уклонистам от армии занимать должности в государственных структурах, но спустя десять лет.

Если теперь руководитель государственного органа или предприятия получил от военного комиссариата информацию о том, что его сотрудник по незаконным причинам уклонился от службы в армии, его необходимо отстранить от госслужбы в течение десяти дней и отправить военкому уведомление об увольнении сотрудника.

