Россия готова выслать 35 американских дипломатов в ответ на санкции

МИД РФ может зеркально ответить на новые санкции США в отношении России, выслав американских дипломатов из Москвы, передает Коммерсант.

По словам источников издания в МИД, российские власти готовы наложить арест на дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору, так как новые санкции сделают невозможным возврат российской дипсобственности в Вашингтоне, изъятой в декабре прошлого года.

Также Россия может выслать 35 американских дипломатов. Такое же количество сотрудников посольства РФ в Вашингтоне власти США выслали в конце прошлого года.

Кроме того, по информации издания, РФ готова принять ряд экономических мер в адрес США, но некоторые из них могут ударить и по самой России.

Ранее стало известно, что ужесточение санкций против России, Ирана и КНДР были согласованы сенатом конгресса США минувшей ночью.