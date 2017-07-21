«Часы Путина» продали на аукционе за 1,054 млн евро

Часы Patek Philippe Triple Complication, выставленные на аукционе Antiquorum в Монако с гарантийными документами на имя Владимира Владимировича Путина, были проданы за 1,054 млн евро, передает BBC со ссылкой на компанию Monaco Legends, которая проводила этот аукцион.

Речь идет о модели Patek Philippe 5208P Triple Complication с платиновым корпусом, а также вечным календарем и золотым циферблатом. Такие часы очень редкие и производятся только ограниченными партиями.

Купить их можно только по спецзаказу. Имя нового владельца не сообщается.

В начале июня на сайте онлайн-магазина по продаже часов Hodinkee появилась информация о лоте с редкими часами и документацией с именем владельца - Mr Vladimir Vladimirovic Putin. Тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал сообщение о «часах Путина» фейком.

В Monaco Legends уточнили, что часы были куплены «очень важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин» и на самом деле принадлежат человеку именно с таким именем.