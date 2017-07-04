Виктор Панкевич переизбран на должность председателя избиркома Петербурга

Лучшее в Петербурге
Куда сходить в Петербурге в июле
Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.
Где в Петербурге и окрестностях покататься на лодке
Лето заглядывает к нам так редко, что хочется потратить теплые дни не на сериалы и фильмы, а провести их с дорогими людьми среди зелени, цветов и воды - «Санкт-Петербург.ру» предлагает дополнить прогулку в парках романтичной поездкой на лодке.
Пять недорогих кафе с летней террасой в Петербурге
В центре Северной столицы великое множество кафе и баров, в которых можно перекусить на открытом воздухе. «Санкт-Петербург.ру» узнал, в каких из них средний чек не превышает 800 рублей.
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Царская одежда: как производят меховые изделия
«Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.
Проверено на себе
«Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро
«Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.