Виктор Панкевич переизбран на должность председателя избиркома Петербурга

Виктор Панкевич был переизбран главой нового состава избирательной комиссии Петербурга, сообщает Фонтанка.ру.

Отмечается, что на первом заседании горизбиркома во вторник, 4 июля, его кандидатуру поддержали единогласно.

За голосованием по видеосвязи наблюдала глава ЦИК России Элла Памфилова, которая ранее рекомендовала его кандидатуру на пост главы ГИК. По мнению Памфиловой, за короткий срок Панкевич смог себя проявить с положительной стороны и повысить качество работы сотрудников, хотя ему досталось «тяжелое наследство».

Виктор Панкевич - человек из команды экс-губернатора Петербурга Валентины Матвиенко. До работы в Горизбиркоме он занимал пост начальника аппарата губернатора.