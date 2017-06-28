В Госдуму внесли законопроект об отмене роуминга в РФ

Депутаты «Справедливой России» внесли в Государственную думу законопроект об отмене роуминга.

Парламентарии предлагают отказаться от внутреннего роуминга на всей территории страны. Если законопроект примут их коллеги, то новая система будет работать с 1 января 2018 года.

В тексте поправок предлагается дополнить статью 54 закона «О связи» положением, согласно которому «оплата телефонных соединений между абонентами в пределах территории Российской Федерации осуществляется по единому тарифу услуг соответствующего оператора независимо от места нахождения» в пределах страны того, кто звонит, и того, кто принимает звонок.

Однако такая норма будет касаться только операторов, чьи тарифы подлежат государственному регулированию.

Ранее в июне стало известно об отмене роуминга в странах ЕС.