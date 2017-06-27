Тегеран осудил санкции США против Ирана и России

Решение американского сената о введении санкций против иранских и российских компаний, а также граждан этих стран противоречит обязательствам США и является вмешательством во внутренние дела двух государств. Так прокомментировал новые ограничения со стороны Вашингтона спикер меджлиса Ирана Али Лариджани.

«Санкции США, которые вводятся в одностороннем порядке, санкции против независимых государств, являются нарушением международного права, Устава ООН», - заявил Лариджани.

Он призвал ввести механизм, чтобы правительства стран региона могли противостоять таким «произвольным решениям».

Кроме того, спикер иранского парламента обвинил в Вашингтон в связях с террористами, передает ТАСС.

В середине июня Сенат Конгресса США одобрил новые санкции против Москвы и Тегерана. Для окончательного их вступления в силу, соответствующий документ должна одобрить палата представителей и подписать президент США.