Захарова предложила ведущей CNN съездить в Алеппо

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала ведущей CNN Кристиан Аманпур самой съездить в Алеппо, чтобы та могла лично сделать репортаж о пятилетнем Омране Дакнише.

Дипломат таким образом отреагировала на интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, во время которого американская телеведущая показала российскому министру снимок Омрана, а также назвала бомбежки мирного населения военным преступлением.

Фото этого мальчика в машине "скорой" после бомбежки облетело многие мировые СМИ и соцсети.

"... Может у нее хватит мужества, журналистской, профессиональной этики и просто человеческой совести ее и завершить? А именно поехать в Алеппо, поехать в Сирию, найти семью мальчика и сделать по-настоящему честное, не подставное, как они это умеют делать на CNN, а честное интервью с ним", — заявила Захарова.

Также она уточнила, что Лавров стал значительно меньше курить.

"Думаю, что я не раскрою секрета — мне кажется, он сам говорил об этом в интервью. Действительно, был заядлым курильщиком, сейчас он значительно снизил количество выкуриваемых сигарет", – сообщила представитель МИД на брифинге.

В CNN пока не отреагировали на заявление представителя МИД РФ.

Ранее Захарова во время брифинга в МИД прервала вопрос финского журналиста о положении геев в Чечне и призвала его самого отправиться в этот регион, чтобы узнать "есть ли там геи или нет", при том, что вопрос корреспондента звучал иначе.