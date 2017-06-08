В Великобритании начались досрочные парламентские выборы

В Великобритании в четверг, 8 июня, начались досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (9:00 мск) и проработают до 22:00 (00:00 мск). Результаты голосования объявят к утру пятницы, 9 июня.

Главными претендентами на пост премьер-министра страны, которого выбирает парламент страны, являются действующая глава правительства Тереза Мэй и лидер лейбористов Джереми Корбин. Госпожа Мэй 14 апреля объявила о своем намерении распустить Палату общин и провести досрочные выборы.

Предыдущие выборы в парламент прошли в мае 2015 года. По их результатам Консервативная партия получила 330 из 650 мест. У лейбористов в конечном итоге оказалось 232 места, у Шотландской национальной партии — 54, у либеральных демократов — девять.

Как сообщают бритаснкие политологи, основная интрига досрочных выборов заключается в том, сможет ли правящая Консервативная партия, которую возглавляет премьер-министр Тереза Мэй, остаться у руля на ближайшие пять лет. Опросы населения Великобритании показывают преимущество консерваторов, но разброс в оценках очень большой.