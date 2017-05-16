В Госдуме появится Совет по профилактике «культурного экстремизма»

В Госдуме появится Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям, сообщает газета «Известия».

Этот совет будет работать при спикере Вячеславе Володине. Планируется, что он займется вопросами «морального климата в обществе», «воспитания патриотизма» и профилактикой экстремизма в сфере культуры.

Информацию издания подтвердил советник Володина, а также представитель Русской православной церкви (РПЦ) Александр Щипков.

При этом состав и структура совета пока неизвестны. «Когда станут известны имена, станет понятно, почему совет объединит три направления — культуру, религию и межнациональные отношения», — заявил Щипков.

Новый совет станет третьим, существующим при спикере Госдумы. В настоящее время уже работают советы по законодательному обеспечению развития цифровой экономики и по развитию городских территорий и общественных пространств.